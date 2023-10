Als DACH-Chef wird Kruise die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten. Zum Markenportfolio zählen Milka, Oreo, Toblerone, TUC, Philadelphia und Miracle Whip.

Der Niederländer Jan Kruise bringt laut Mondelez mehr als 30 Jahre Erfahrung im kaufmännischen und allgemeinen Management in der Konsumgüterbranche mit. Zuletzt war Jan Kruise bei Friesland-Campina als Senior Vice President der Consumer Dairy Division Europe tätig, davor als Managing Director DACH. Vor 2017 arbeitete er im General Management und kaufmännischen Funktionen in Unternehmen wie The Kraft Heinz Company und Unilever.