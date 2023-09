Personalie Nordcap mit neuem Gebietsverkaufsleiter

Der Bremer Gastro-Zulieferer Nordcap hat mit Gürcan Agay (Foto) einen neuen Gebietsverkaufsleiter am Standort Hamburg. In seiner Position sei Gürcan Agay seit Anfang September Ansprechpartner im Außendienst für Kunden in Norddeutschland, teilte das Unternehmen mit.