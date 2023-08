Manor, die führende Warenhausgruppe der Schweiz, seit über 120 Jahren in allen Landesteilen verwurzelt, stellt sich neu auf und stärkt ihren Food-Bereich, so CEO Roland Armbruster (Foto).

„Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen weiter ausbauen, unter dem Aspekt von Regionalität und Nachhaltigkeit“, kündigt Armbruster an. Bei Manor Food werden die hausgemachten Fait-Maison- und die Lokal-Produkte deutlich erweitert. Schon heute liefern die Lokal-Produzenten, die maximal 30 Kilometer von der jeweiligen Manor-Filiale entfernt sein dürfen, über 5.000 Produkte. Außerdem soll die Marktführerschaft im Bereich Beauty & Parfümerie ausgebaut und das Fashion-Konzept modernisiert werden.

„Unser Ziel ist es, die Position als führender Omnichannel-Händler der Schweiz auszubauen“, so Armbruster. Zum Jahresende steht der Kundschaft eine neue Version der Mobile App zur Verfügung. Um an Agilität zu gewinnen und sich zukunftsfähig auszurichten, wird das Unternehmen (7.900 Mitarbeiter, 200 Azubis, 59 Warenhäuser, 27 Supermärkte, 23 Restaurants) eine Reorganisation am Hauptsitz vornehmen, die schrittweise bis Ende 2024 umgesetzt wird. Diese berücksichtigt natürliche Fluktuationen und vorzeitige Pensionierungen und bedeutet einen Abbau von 80 Stellen in den zentralen Diensten.