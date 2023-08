Der Nonfood-Discounter Pepco (Textilien, Haushalts- und Spielwaren, Dekoartikel) forciert sein Filialwachstum in Deutschland. Das polnische Unternehmen, das erst seit 2022 in Deutschland aktiv ist, will hier zu Lande stark expandieren und über 2.000 Filialen eröffnen.

Der Discounter mit Sitz in Posnan ist Teil der an der Warschauer Börse notierten Pepco-Gruppe mit Sitz in London, zu der auch die ausschließlich in Großbritannien und Irland tätige Vertriebslinie Poundland und die international tätige Handelskette Dealz gehören. Die Gruppe ist in 19 europäischen Staaten aktiv.

Aktuell betreibt Pepco in Deutschland 20 Filialen, zum Beispiel in Berlin, Dresden, Göppingen, Halle an der Saale, Kamp-Lintfort und Meißen. Noch in diesem Jahr sollen 50 weitere Geschäfte in Deutschland eröffnen. Ende Juli gab das Unternehmen eine Kooperation mit dem Shopping-Center-Betreiber ECE Marketplaces bekannt und unterzeichnete 17 Mietverträge für neue Pepco-Filialen in ECE-Shopping-Centern. Der erste neue Pepco-Standort bei der ECE eröffnet am 17. August 2023 im Rathaus-Center Dessau, weitere Filialen folgen u. a. in der Sachsen-Allee Chemnitz, im Phoenix-Center und Billstedt-Center in Hamburg, im Milaneo in Stuttgart und in der Altmarkt-Galerie Dresden. In Deutschland bieten klassische Nonfood-Discounter wie Kodi und Tedi inzwischen vermehrt Nahrungsmittel an.