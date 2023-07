Torben Kasimzade bringt den Angaben zufolge umfangreiche Erfahrung in das Unternehmen ein. Der Braunschweiger startete seine berufliche Laufbahn als Hotelfachmann und erwarb anschließend Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre an renommierten Universitäten in Oxford und Stanford sowie einen MBA an der Copenhagen Business School. In seiner neuen Rolle als Marketing Director bei Tinema wird Kasimzade direkt an die Geschäftsführung Vertrieb und Marketing, Mirjam Knobloch, berichten.

Zum Markenportfolio von Tinema gehören die Marken Krone Fisch, Meine Lieblinge und Friedrichs.