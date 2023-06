Dr. Daniela Büchel, Vorständin für Nachhaltigkeit und Personal bei der Rewe Group, will schneller vorankommen in der sozial-ökologischen Transformation. An welchen Stellschrauben der Handelskonzern dreht, erklärt sie der Lebensmittel Praxis im Doppel-Interview mit Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Nabu.