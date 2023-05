Die Verkäufe im US-amerikanischen Markt seien laut Ricola jedoch außerordentlich stark gestiegen. Auch in Kanada sowie verschiedenen Märkten Europas und Asiens habe man die Verkäufe überdurchschnittlich steigern können. In den USA und Kanada wuchs der Marktabsatz für Hustenbonbons im Jahr 2022 demnach im zweistelligen Prozentbereich gegenüber 2019.

In Deutschland, Ricolas größten europäischen Markt, erzielte das Vertriebs-Joint-Venture CFP Brands eine markante Umsatzsteigerung und auch im französischen Süßwarenmarkt habe Ricola 2022 einen Rekordmarktanteil erreicht. In der Schweiz habe vor allem der Eintritt bei Migros im Oktober 2022 einen Höhepunkt im Heimmarkt markiert.

Auch in vielen asiatischen Märkten erholte sich das Geschäft laut Ricola. Vor allem in Südkorea, wo der dort bekannte Schauspieler Park Seo Joon als Markenbotschafter verpflichtet wurde. In China seien die Verkäufe noch hinter den Erwartungen zurück geblieben.

In das Jahr 2023 sei Ricola trotz eines international weiterhin anspruchsvollen Umfeldes, mit Inflation, Währungsschwankungen und Schwierigkeiten bei den Lieferketten, gut gestartet. Das Unternehmen ist zuversichtlich, die gesteckten Ziele auch in diesem Jahr zu erreichen.