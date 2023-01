Fleischalternativen Beneo steigt bei Grillido ein

Der Mannheimer Inhaltsstoffe-Hersteller Beneo beteiligt sich mit 14 Prozent am Start-up Grillido, das auf die Herstellung und Vermarktung hybrider, vegetarischer und veganer Produkte spezialisiert ist. Beneo will so nach eigenen Angaben das Geschäft mit Pflanzenproteinen weiter ausbauen.