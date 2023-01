Die Genossenschaft will so 88 Tonnen Papier pro Jahr sparen. Ab sofort wird die großflächige Verteilung des Handzettels als Werbung an Haushalte im Raum Dresden wegfallen. „Wer unseren Handzettel heute haben möchte, ruft ihn schon seit geraumer Zeit über die Homepage oder unsere App ab. Für Kunden, die ihn lieber in der Hand halten möchten, lassen wir ja noch eine kleine Auflage drucken.“, so Ulke.

Der Handzettel erscheint also noch einmal pro Woche, wobei je Ausgabe ca. 7000 Exemplare gedruckt werden. Diese Exemplare liegen in den 32 Konsum- & Frida-Märkten aus. Noch 2022 hat die Genossenschaft für den gedruckten Handzettel knapp 96 Tonnen Papier als Rohstoff benötigt, 2023 werden es noch ca. 7,5 Tonnen sein.