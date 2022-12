Die Gottfried Friedrichs KG mit Standort in Hamburg sowie die polnische Gesellschaft stellen ihren Geschäftsbetrieb zum 31.12.2022 vollständig ein, teilte das Hamburger Unternehmen jetzt mit. Zuvor waren Verkaufsbemühungen gescheitert. Es gab keine Interessenten, die den Premium-Lachsanbieter komplett übernehmen wollten. Jetzt wird der nach eigener Aussage „Marktführer im hochwertigen Feinfisch-Segment in Deutschland“ in Teilen unter anderem bei Auktionen verkauft.

Bei der Marke „Friedrichs“ hat die Krone GmbH, ebenfalls ein Marktführer, nämlich im „ im Bereich Marke SB-Räucherlachs in Deutschland“ den Zuschlag erhalten. Andere Bereich wie Lager sollen bereits verkauft sein. Der Online-Shop lieferte vor Weihnachten schon nicht mehr. 200 Menschen verlieren ihre Arbeit, davon 170 in Polen, der Rest in der Hamburger Zentrale. Seit fast 20 Jahren produziert Friedrichs schon nicht mehr in Hamburg, sondern im polnischen Doble.

Die Marke „Friedrichs“ wird erhalten bleiben, sagte Krone-Geschäftsführerin Mirjam Knobloch der LP. Sie wird weiter im Premium-Sortiment positioniert bleiben, sie habe ein „sehr treues und kaufkräftiges Publikum“. Das passt dann zu den eher mittelpreisig orientiertem „Krone-Fisch“ und den „Lieblingsprodukten“ des Steinbacher Unternehmens. Die sechs wichtigsten Produkte von Friedrichs (unter anderem Wildlachs, Graved Lachs) gehen wieder an den Start. Produziert wird von Krone mit eigenen Ressourcen. Über Sortimentsveränderungen werde gegebenenfalls in den nächsten Monaten entschieden, so Knobloch.

Ihr Ehemann und Geschäftsführerkollege Lars Knobloch ergänzt: „Friedrichs stellt die perfekte Ergänzung unseres Portfolios dar. Mit den drei Marken sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“.