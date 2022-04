Der Aufsichtsrat der Metro AG hat einstimmig Christiane Giesen (Foto) mit Wirkung zum 1. Dezember 2022 oder früher als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin in den Vorstand berufen. Sie folgt damit Andrea Euenheim, die zum 31. März 2022 aus dem Vorstand ausgeschieden war.

Christiane Giesen ist derzeit Mitglied im Vorstand der Aral AG, Deutschlands führender Tankstellengesellschaft und Tochter des internationalen Energieunternehmens BP plc mit Sitz in London. Dort verantwortet sie das europäische B2B-Geschäft mit Schnittstellenfunktion für das Convenience- und Logistikgeschäft.

Jürgen Steinemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Metro AG, erläutert die Entscheidung: „Metro fokussiert sich mit der Wachstumsstrategie sCore vollständig auf die Umsetzung im Großhandelsgeschäft. Dafür braucht es eine pragmatische und dicht an den Mitarbeitern ausgerichtete Führung. Christiane Giesen bringt mit ihren profunden Managementerfahrungen im operativen Geschäft ideale Voraussetzungen mit, um die Personalarbeit praxisorientiert und als Unterstützung des Geschäfts in den Ländern voranzutreiben. Wir wünschen ihr dabei eine gute Hand und viel Erfolg.“

Die Diplom-Betriebswirtin Christiane Giesen ist 46 Jahre alt und hat bei BP seit 1998 eine beeindruckende Karriere in einem der weltweit größten Energieunternehmen gemacht. In ihrer Laufbahn hat sie unterschiedliche kommerzielle Funktionen mit starker Kundenorientierung ausgeübt und leitet heute das europäische Großhandelsgeschäft mit Mitarbeitern in sieben Ländern und einem Umsatzvolumen von rund 10 Mrd. USD. Als starke Führungspersönlichkeit pflegt sie eine enge Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften.