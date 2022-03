In seiner Position wird Michael Hoppe die Bereiche Category Management, Shopper Insights und Marktforschung des Snackartikel-Herstellers aus dem hessischen Neu-Isenburg verantworten. Mit der neuen Rolle und der Stärkung der Bereiche Shopper Insights und Category Management will Lorenz Shopper Trends schneller aufgreifen, weitere Maßnahmen und Impulse zur Entwicklung der Snacks-Kategorien entwickeln und in enger Zusammenarbeit mit den Handelspartnern umsetzen.

Michael Hoppe kommt von Pepsico, wo er 2007 im Vertrieb gestartet ist und in verschiedenen Vertriebspositionen tätig war, bevor er dort den Bereich Category Management in Deutschland aufgebaut und über viele Jahre geleitet hat. Zuletzt war er als Leiter Market Strategy & Activation für die Entwicklung der Go-2-Market Strategien und POS-Maßnahmen der Getränkesparte bei PepsiCo Deutschland verantwortlich. Der 41-jährige ist ein ausgewiesener Category Management Experte und hat in der Vergangenheit in verschiedenen Projekten eng mit dem Handel zusammengearbeitet.