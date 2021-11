Die Warsteiner Gruppe hat einen neuen Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. Am 1. Februar 2022 übernimmt Uwe Albershardt die Verantwortung für die beiden Geschäftsbereiche, wie Warsteiner am Montag mitteilte. Der 60-Jährige kann auf eine lange Erfahrung in der Getränkebranche zurückblicken.

So führte Albershardt unter anderem als Brand Director die Marke Beck’s bei der damaligen Brauerei Beck & Co. Später war er in verschiedenen Positionen auch bei AB InBev tätig. Zuletzt war Uwe Albershardt bei der Team Beverage AG, der in Deutschland marktführenden Einkaufs-, Distributions-, Vermarktungs- und Dienstleistungsplattform für die Getränkebranche, tätig. Er war dort als Vorstandsmitglied für die Absatzkanäle Getränkefachgroßhandel und Gastronomie sowie die Geschäftsbereiche Marketing, Eigen- und Exklusivmarken verantwortlich.

Damit setzt sich die Geschäftsführung der Warsteiner Gruppe ab 2022 wie folgt zusammen: Catharina Cramer (geschäftsführende Gesellschafterin), Helmut Hörz (CFO und Vorsitzender der Geschäftsführung), Uwe Albershardt (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing) sowie Ulrich Brendel (Geschäftsführer Technik).