Bundestagswahl 2021 HDE ruft zur Wahl auf

Kurz vor der Bundestagswahl appelliert der Handelsverband Deutschland (HDE) an alle Bürger, wählen zu gehen und macht auf die politischen Handlungsfelder aufmerksam, die in der nächsten Legislaturperiode von großer Bedeutung für den Einzelhandel sind. „Wir stehen an der Schwelle zu einem Neustart nach der Corona-Krise. Die Wahl des künftigen Bundestages stellt die Weichen für diesen Aufbruch“, betont HDE-Präsident Josef Sanktjohanser (Foto).