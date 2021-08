Was ist Ihr Erfolgsrezept für den Verkauf von Fisch im Supermarkt? Welche Erfahrungen haben Sie in Zeiten der Pandemie gemacht? Haben Sie davon profitiert, dass die Fischgaststätten fast durchgängig geschlossen waren? Das und noch mehr sollten Sie in Ihrer Bewerbung zur Fischtheke des Jahres 2021 schildern. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Einsendeschluss für die beste Fischtheke ist der 27. September 2021. Das Bewerbungsformular finden Sie im Heft 13/2021 und hier. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Silvia Schulz Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 030 64903933