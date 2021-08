Gehört der Lebensmittelhandel im Allgemeinen zu den Gewinnern in Zeiten der Pandemie, so mussten die gastronomischen Betriebe, bedingt durch Corona-Lockdowns, erst einmal dicht machen. Die letzten Monate haben den Betreibern eine Menge Einfallsreichtum abverlangt. Die Lebensmittel Praxis will unter anderem wissen, was sich die Unternehmen alles haben einfallen lassen, um Ihre Kunden nicht zu verlieren und Abwechslung nach dem Kochboom zuhause zu bieten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Einsendeschluss für den Gastro-Star 2021 ist der 15. Oktober 2021. Sie finden das Bewerbungsformular in der Lebensmittel Praxis-Ausgabe 14/2021 oder hier. Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an: Silvia Schulz Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 030/64903933