Procter & Gamble Wechselt Chef aus

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble bekommt ab 1. November 2021 einen neuen Chef. David Taylor wird von seinem CEO-Posten zurücktreten. Sein Nachfolger wird der bisherige COO und frühere Finanzvorstand Jon Moeller (Foto). Taylor werde als Executive Chairman in beratender Funktion an Bord bleiben, hieß es in einer Unternehmensmitteilung.