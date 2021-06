Nach 17 Jahren Tätigkeit als Finanzchef der Schlumberger GmbH & Co KG hat sich Karl-Heinz Kühn (62) dazu entschieden, zum 1. Oktober 2021 in den Vorruhestand zu gehen. „Ich danke Karl-Heinz Kühn für die sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Ohne ihn wären wir mit unserer kleinen Gruppe in Meckenheim nicht so erfolgreich geworden, wie wir es heute sind“, so Dr. Arno Lippert, CEO der Marussia Beverage Holding AG in Zürich und im Namen der Gesellschafter der Schlumberger GmbH & Co. KG in Meckenheim. Stephan Wiezoreck (52) wird dann neuer CFO bei Schlumberger. „Ich freue mich sehr“, so Dr. Arno Lippert, „dass wir mit Stephan Wiezoreck jemanden gefunden haben, der nicht nur die kaufmännische Leitung übernimmt, sondern uns auch darin unterstützen wird, unsere Logistik, insbesondere das in Eigenregie betriebenen Warenlager, weiterzuentwickeln.“ Weiterhin zur Geschäftsführung gehört Rudolf Knickenberg (rechts).