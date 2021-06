In der heutigen Zeit werden hochwertige Lebensmittel produziert und der Handel bietet den Konsumenten ein noch nie dagewesenes vielfältiges Angebot. Ist durch die ständige Verfügbarkeit von Lebensmitteln, oft zu einem niedrigen Preis, die Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte verloren gegangen? Wie kann die Wertigkeit von Agrarprodukten hervorgehoben und mit dem Verbraucher kommuniziert werden.

Beim digitalen AMI-Forum Zukunft – Wertschätzung im Fokus – Lebensmittel wertvoll inszeniert am 17. Juni 2021 präsentieren Pioniere und Insider ihre Erfolgsgeschichten und stellen zukunftsorientierte Markt-Strategien vor:

Vom regionalen Eierlieferanten zum Qualitätsführer für Fleisch und Eier

Henner Schönecke, Geschäftsführer und Visionär, Geflügelhof Schönecke GmbH

Von der Wasserbombe zum roten Gold – Aufwertung in der Tomatenkategorie

Katja Kamp, Senior Channel Managerin, Looye Kwekers

Vegetierisch lecker

Friedrich Büse, Founder & Partner, ENDORI Food Company & Co. KG

REWE denkt um: Die Zukunft ist grün

Klaus Wiens, Projektleiter REWE Green Farming und Leiter Filialbau, REWE Markt GmbH

Kommunikationsziel Zukunft – Wertschätzung durch wertvolle Inhalte

Stephan Schilling, Head of PR & Communications, Divimove

Melden Sie sich jetzt an und werfen Sie am 17. Juni 2021 einen Blick über den Tellerrand. Profitieren Sie von den Ideen innovativer Unternehmen.