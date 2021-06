Nachdem von der Regierung der Impfstart einer Corona-Schutzimpfung im Unternehmen durch den Betriebsarzt avisiert wurde, bieten viele Unternehmen ihren Mitarbeitern nun eine Impfung vor Ort an. Der Mineralwasser-Abfüller Rhodius konnte am 09. Und 10. Juni allen Mitarbeitern eine Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer anbieten. Die Fuchs Gruppe führt am Hauptstandort in Dissen am 11. Juni (Erstimpfung) sowie am 16. Juli (Zweitimpfung) eine Impfaktion für die Beschäftigten durch. Dafür funktioniere der Gewürzhersteller die Verwaltungskantine kurzfristig zum Impfzentrum um.