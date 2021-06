Für viele in der Branche kommt der Abgang überraschend. Schöttl, der beim Wiener Süßwarenunternehmen 2013 einstieg, möchte sich beruflich neu orientieren und plant, seine Expertise speziell für traditionelle Marken einzubringen, um diese fit für die Zukunft zu machen.

Der gebürtige Steirer gilt in der Branche als echter Marketingprofi. Er war stets in einschlägigen Positionen in leitender Funktion zu finden. So führte der ehemalige Unilever Bestfoods / Knorr Manager elf Jahre das Marketing bei der Berglandmilch. Vor Manner war Schöttl Marketingleiter bei Wolf Wurstwaren in Deutschland. (Regal)