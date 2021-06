Die 42-jährige verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Finanzen, zuletzt als Geschäftsführerin Finanzen, HR und IT bei der SIG Germany GmbH in Hanau. Jessica Schwarz folgt auf Herwarth von Plate, der Alnatura Ende März verlassen hat, um sich selbstständig zu machen.

Aktuell gibt es 138 "Alnatura Super Natur Märkte" in 64 Städten in 13 Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese in den eigenen Alnatura Bio-Märkten und europaweit in rund 12.700 Filialen verschiedener Handelspartner. Alnatura beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 270 Lernende. Im Geschäftsjahr 2019/2020 erwirtschaftete Alnatura einen Netto-Umsatz von 1,08 Mrd. Euro und damit ein Umsatzplus von 19,6 Prozent zum vorangegangenen Geschäftsjahr.