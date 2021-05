GAP-Reform EU-Verhandlungen abgebrochen

Die Trilog-Verhandlungen zur neuen Gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) sind in den Juni hinein vertagt worden. „Den Trilogpartnern ist es in den vergangenen Tagen in Brüssel leider nicht gelungen, zu einem gemeinsamen Kompromiss zu kommen", bedauert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (Foto). Jetzt sei „Eile geboten, weil die deutschen Landwirte zügig Klarheit vor allem über die Agrarförderung der kommenden Jahre brauchten".