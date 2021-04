Regalplatz Online-Handel Superstar?

Lebensmittellieferung wurde in Deutschland lange belächelt. Heute glänzen die Unternehmen mit saftigen Umsätzen, spitzen Kundenzuwächsen und großen Geldsummen, die Investoren bereit sind, in die Lieferservices zu stecken. Reiner Mihr und Elena Kuss diskutieren über Amazon, Gorillas, Hello Fresh und viele weitere.