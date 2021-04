Mittwoch, 14. April 2021 in Nachrichten

Carsten Simon (Foto) ist seit 1. April General Manager von Mars Wrigley in Deutschland. Er folgt auf Laurence Etienne, die das Unternehmen zum 31. März auf eigenen Wunsch verlassen hat und sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen möchte.

Mars Wrigley Neuer General Manager in Deutschland

Der 42-jährige berichtet nun an Shaid Shah, Regional President Europe, CIS & Turkey Mars Wrigley. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Rückkehr nach Deutschland“, so Carsten Simon über seine neue Rolle.

Carsten Simon startete seine Karriere bei Mars in Deutschland 2003. Seitdem bekleidetete er zahlreiche Führungspositionen in unterschiedlichen Märkten und Bereichen wie Key Account Management, Brand Management, Customer Marketing und Category Management. Zuletzt war Simon Geschäftsführer von Mars Multisales in der Schweiz.