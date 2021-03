Logistik: Dachser und Heidelmann verlängern Partnerschaft

Anzeige

Heidelmann mit Sitz in Schwalmstadt, südwestlich von Kassel, ist der langjährigste Partner von Dachser Food Logistics. Seit 1995 verantwortet das Unternehmen im Dachser-Netzwerk die temperaturgeführten Zustellungen im nördlichen Teil Hessens und betreut in diesem Gebiet Distributions- und Warehouse-Kunden.

„Unsere Unternehmen blicken auf eine erfolgreiche Partnerschaft zurück, die geprägt ist von Kontinuität, gegenseitigem Verlass und einem konstruktiven, vertrauensvollen, ja freundschaftlichen Miteinander“, würdigte Alfred Miller, Managing Director von Dachser Food Logistics, die bisherige Zusammenarbeit.

Derzeit baut Heidelmann am Stammsitz in Schwalmstadt eine neue Logistikanlage, die im Juni dieses Jahres in Betrieb gehen wird. „Der Neubau ist auch eine Investition in weiteres gemeinsames Wachstum“, so Ute Bischoff, geschäftsführende Gesellschafterin bei Heidelmann.