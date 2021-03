Rewe: Bietet allen ihren Beschäftigten kostenlose Corona-Selbsttests

Die Unternehmen der Rewe Group werden ihren über 250.000 Mitarbeitern in Deutschland schnellstmöglich kostenlos Corona-Selbsttests zur Verfügung stellen.

Anzeige

"Damit unterstützen wir die Teststrategie von Bund und Ländern", sagte Vorstandschef Lionel Souque. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wollen eine "vorübergehende substanzielle Ausweitung" von Coronatests in Unternehmen - allerdings auf freiwilliger Basis. Man appelliere an die Betriebe, ihren Beschäftigten Selbsttests und wo möglich auch Schnelltests mit geschultem Personal anzubieten, teilten die Branchenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH mit. So sollen Infektionen und vor allem größere Ausbrüche frühzeitig erkannt werden. Das Engagement der Unternehmen soll freiwillig bleiben.