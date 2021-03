Mecklenburg-Vorpommern: 3.000 Schweine sterben bei Brand in Mastanlage

Anzeige

In einer Mastanlage in Mecklenburg-Vorpommern sind bei einem Großbrand tausende Schweine verendet. Eines von drei Stallgebäuden der Anlage in Kobrow östlich von Schwerin brannte am Sonntag bis auf die Grundmauern nieder, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Von den circa 9.000 gehaltenen Mastschweinen konnten insgesamt 6.000 Schweine vor den Flammen gerettet werden, heißt es in der Mitteilung. Bei dem Einsatz seien insgesamt 110 Feuerwehrleute mit 20 Einsatzfahrzeugen vor Ort gewesen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Brandermittler der Polizei haben die landwirtschaftliche Anlage beschlagnahmt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens drei Millionen Euro. Am Freitag war bereits eine weitere Schweinemastanlage abgebrannt. Im nordrhein-westfälischen Kerken am Niederrhein waren dabei zwischen 800 und 900 Schweine verendet.