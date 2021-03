HDE-Konsumbarometer: Verbraucherstimmung hellt sich etwas auf

Anzeige

War das Konsumverhalten der Verbraucher in den Vormonaten noch von deutlicher Zurückhaltung geprägt, wird dieser Trend im März durchbrochen. Die Anschaffungsneigung steigt, was in Verbindung mit Lockerungsmaßnahmen ein kräftiges Konsumwachstum im zweiten Quartal begünstigen könnte. Der Aufbau weiterer Ersparnisse ist nicht geplant, die Sparneigung stagniert. Zuversichtlich blicken Verbraucher auf die Entwicklung der Konjunktur. Ihre Erwartungen decken sich mit denen von Unternehmen und Experten, die von einem baldigen Aufhol- und Wachstumsprozess ausgehen. Da größere Verwerfungen am Arbeitsmarkt im Lockdown bislang ausblieben, erwarten Verbraucher zudem eine Verbesserung ihrer eigenen Einkommenssituation. Im aktuellen HDE-Konsumbarometer spiegelt sich vermutlich besonders die positive Reaktion der Verbraucher auf das bis Mitte Februar stark gesunkene Infektionsgeschehen wider. Diese Entwicklung scheint die Hoffnung auf ein absehbares Ende des Lockdows geweckt zu haben.Allerdings endete der aktuelle Befragungszeitraum, bevor der rückläufige Trend bei den Infektionszahlen zum Erliegen kam. Insofern

liegen hier noch starke Unwägbarkeiten.