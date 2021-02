Nomad Foods: Iglo-Mutter wächst mit Käp'tn Iglo

Das Iglo-Mutterunternehmen Nomad Foods mit Sitz in Feltham in Großbritannien verzeichnet in 2020 das fünfte Jahr in Folge ein Ergebniswachstum. Das in New York gelistete Unternehmen (NYSE: NOMD), mit Marken wie Iglo (Foto: Käpt'n Iglo), Birds Eye, Findus, Goodfella's u.a. ist die größte Tiefkühlkost-Lebensmittelgruppe Europas und beschäftigt rund 4.900 Mitarbeiter. Für 2021 erwartet das Management ein Umsatz- und bereinigtes EBITDA-Wachstum von rund 3 bis 5 Prozent sowie ein organisches Umsatzwachstum von rund 1 bis 2 Prozent angenommen.