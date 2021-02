HDE: Die Kanzlerin ist gefordert

Markus Mosa (Edeka), Klaus Gehrig (Schwarz-Gruppe), Dr. Sven Spork (Rewe), Markus Dicker (Aldi), Tina Müller (Douglas), Dr. Bernhard Düttmann (Ceconomy/Metro), Miguel Müllenbach (Galeria Karstadt Kaufhof) oder Alexander Birken (Otto Group): Zahlreiche Handelsunternehmen und Handelsverbände wenden unter Federführung von HDE-Präsident Josef Sankjohanser sich in einem Brief dringlich an Bundeskanzlerin Angela Merkel (Foto). Der Einzelhandel in Deutschland brauche Planungssicherheit; ein "Moratorium auf unbestimmte Zeit sei für die Betroffenen Unternehmen inakzeptabel".