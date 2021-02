Spahn: Selbst-Tests im Handel angekündigt

Anzeige

Konkret kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin an, dass die Tests auch im Discounter verfügbar sein sollen. Das Angebot sei "also auch niedrigschwellig erreichbar" für die Bevölkerung, so Spahn. Weitere Details dazu, beispielsweise in welchen Geschäften genau die Tests erhältlich sein werden, zu welchem Preis und möglichen Beschränkungen von Abgabemengen, gibt es bislang nicht. Am 3. März will der Gesundheitsminister mit den Ländern über die Umsetzung und Finanzierung der Selbst-Tests sprechen.