Nordsee: Verlängert strategische Partnerschaft mit Havi

Der Supply Chain Spezialist HAVI mit Hauptsitz in Duisburg verantwortet für Nordsee die gesamte Supply Chain inklusive der Warenbeschaffung, der Zwischenlagerung und der Distribution nach dem One-Stop-Shopping-Prinzip. Aktuell werden 300 Standorte in ganz Deutschland beliefert. HAVI verantwortet auch die Supply Chain in Österreich und organisiert von Deutschland aus auch die Logistik für das internationale Geschäft von Nordsee in Länder wie Belgien, Slowakei, Rumänien und Ungarn.