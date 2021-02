Kloster Kitchen: Stefano Sambito unterstützt Vertrieb

Anzeige

Mit seiner „Hands-on“-Mentalität passe er hervorragend in das dynamische Team des fränkischen Ingwershot-Spezialisten, heitß es in der Pressemitteilung. Er sehe in den Produkten sowie in der Kategorie der Organic Power Drinks spannendes Potenzial, welches es nun verstärkt im LEH vorzutreiben gilt. In der Vergangenheit bereits unter anderem tätig für die Red Bull Deutschland GmbH, die fritz-kulturgüter GmbH und die Drinks & More GmbH der Krombacher Gruppe, bringt Sambito ein breites Netzwerk an Vertriebskontakten für den Raum Süddeutschland mit, welches er ab März 2021 für Kloster Kitchen einsetzen wird.