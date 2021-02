Werbeverbot: Das Saarland prescht vor

Das Saarland will als erstes Bundesland im Corona-Lockdown ein Werbeverbot für Produkte verhängen, die nicht zum täglichen Bedarf gehören. Das Verbot solle im Ministerrat am kommenden Dienstag beschlossen werden, so Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD, Foto). Es werde am 22. Februar in Kraft treten.