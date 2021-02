Schloss Wachenheim: Baut alkoholfreies Sortiment aus

Die Schloss Wachenheim AG konnte ihre Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2020/21 (bis zum 30. Juni) um 1,4 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro steigern. Getragen wurde dies von Steigerungen in Deutschland und Ostmitteleuropa, wohingegen die Entwicklung in Frankreich aufgrund anhaltender Belastungen durch die Corona-Krise rückläufig war. Mit Eisberg übernehmen die Pfälzer jetzt die führende britische Marke für alkoholfreie Weine.

Die Zahl der verkauften Flaschen – umgerechnet in durchschnittliche 1/1 Flaschen – liegt mit 125,6 Millionen leicht unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2019/20 (127,3 Millionen Flaschen). Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 20,1 Millionen Euro (Vorjahr: 15,5); der Konzernjahresüberschuss erhöhte sich von 11,6 Millionen Euro auf 14,4 Millionen. Hier hatten im ersten Halbjahr des Vorjahres die Nachwirkungen hoher Weinpreise aus der Ernte 2017 sowie Verschiebungen im Artikel-mix das Konzernergebnis belastet. Daneben haben auch rückläufige Werbe-aufwendungen zu einer Entlastung des Ergebnisses der ersten sechs Monate 2020/21 beigetragen.

Mit Eisberg übernimmt Schloss Wachenheim die führende Marke bei alkoholfreien Weinen in Großbritannien (Nielsen Scan Track 31.10.2020) und will so neue Vertriebsstrukturen im Vereinigten Königreich zu etablieren. Der bisherige Markeninhaber Halewood International Ltd. will sich in Zukunft verstärkt auf sein Spirituosen-Geschäft konzentrieren. „Mit viel Herzblut und fundiertem Know-how haben wir Halewood in enger Teamarbeit dabei unterstützt, die Marke optimal für den Britischen Markt aufzustellen“, erläutert Oliver Gloden, Vorstandsprecher der Schloss Wachenheim AG. Das Sortiment von Eisberg umfasst zurzeit fünf Stillweine sowie zwei Sparklings, die bei nahezu allen großen Händlern in UK gelistet sind. Darüber hinaus werden die Weine und Sparklings in den Niederlanden und Russland vertrieben und Baltikum sowie Skandinavien sind interessante Märkte für die Zukunft.

Die Übernahme bedeutet für Schloss Wachenheim den Eintritt in ein ungebrochenes Wachstumssegment: Zuletzt stieg der mengenmäßige Absatz an alkoholfreien bzw. alkoholreduzierten Weinen in UK um 21 Prozent – auf mittlerweile über sieben Millionwn Flaschen (0,75 Liter) im Jahr (Nielsen Scan Track / 31.10.2020).

Für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 erwartet die Schloss Wachenheim AG konzernweit stabile Umsatzerlöse. Daneben geht die Gesellschaft für 2020/21 von einem Konzernjahresüberschuss zwischen 13,5 und 15,5 Millionen Euro aus (Vorjahr: 13).



Die Schloss Wachenheim AG zählt zu den europaweit führenden Herstellern und Distributoren von Schaumwein und Perlwein und ist in mehreren Ländern Europas mit eigenen Gesellschaften aktiv. Das Produktportfolio umfasst ein breites Sortiment von traditionellen und innovativen Produkten. Neben Schaumwein und Perlwein sind besonders entalkoholisierte Schaumweine und Weine, aber auch Wermut, Cider, Spirituosen, weinhaltige Getränke, Kinder-Partygetränke und nicht zuletzt hochwertige Sekte und Qualitäts-weine zu nennen. Die Produkte der Konzernunternehmen werden in rund 80 Länder vertrieben.

Zu den wichtigsten Marken zählen Charles Volner und Muscador in Frankreich, Faber, Light live und Robby Bubble in Deutschland, Cin&Cin, Fresco und Cydr Lubelski in Polen sowie Zarea und Milcov in Rumänien.