Mymuesli: Müslihersteller zieht sich aus stationärem Geschäft zurück

Der Passauer Müslihersteller wird sich 2021 aus dem eigenem stationären Geschäft weitestgehend zurückziehen und rückt sein Online-Geschäft stärker in den Fokus. Entlassungen sind geplant.

Die beiden mymuesli-Mitgründer Philipp Kraiss und Hubertus Bessau zur Unternehmensentscheidung sich aus dem eigenem Filialgeschäft zurückzuziehen: „Die Lockdowns 2020 und Anfang 2021 haben dazu geführt, dass die Umsätze in unseren Stores weit abgesunken sind. Auch wenn Lebensmittelgeschäfte geöffnet bleiben durften, war der versiegende Publikumsverkehr deutlich zu spüren. In den Nicht-Lockdown-Monaten waren die Umsätze bis zu 80 Prozent geringer als im Vorjahr. Ob sich das Umsatzniveau wieder stabilisiert, können wir nicht einschätzen. Wir sehen uns gezwungen, diesen Schritt zu gehen”, so Philipp Kraiss.

Einen Teil der Umsatzausfälle hat mymuesli 2020 über seine Kanäle im E-Commerce und Lebensmitteleinzelhandel kompensieren können. 2021 müssen unternehmensseitig jedoch nachhaltigere Konsequenzen gezogen werden. Hubertus Bessau erklärt: „Unsere anderen Verkaufskanäle haben die Ausfälle ein Stück weit mittragen können, jedoch steht die Weiterbetreibung unseres eigenen stationären Vertriebskanals in der aktuellen Größenordnung wirtschaftlich dazu nicht mehr im Verhältnis. Dafür sind seine Umsatzanteile zu gering."

Gleichzeitig kauften immer mehr Kunden bevorzugt online bei Mymuesli ein. 2021 will sich der Hersteller auf den Online-Shop und die Individualisierung von Produkten fokussieren. Bessau teilt außerdem mit: "Wir bedauern sehr, dass das auch bedeutet, uns von einigen großartigen Mitarbeiter*innen im Laufe des Jahres zu verabschieden und werden umso bemühter sein, faire Lösungswege zu entwickeln.”