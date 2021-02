Norma: Schon vierte Preissenkung 2021

Anzeige

Erneut sind unterschiedliche Teile des Sortiments betroffen. Die Kunden sparen beim Einkauf von Olivenöl, Brot, Fetakäse und tiefgefrorenen Meeresfrüchten bis zu zwölf Prozent.

Auf LP-Nachfrage erklärte Katja Heck, Leitung Zentralbereich Werbung und Kommunikation: „Grundstein dieser vierten Preissenkungsoffensive im neuen Jahr ist die langfristig angelegte Unternehmensstrategie, die stets darauf ausgerichtet ist, jeden noch so kleinen Einkaufsvorteil auf den internationalen Einkaufsmärkten direkt an die Norma-Kunden weiter zu geben.“ Ungeachtet dessen arbeite Norma permanent an der Steigerung der Warenqualität sowie am gesamten Sortiment.

Der Discounter Norma mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.