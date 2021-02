POSpulse: Bergmann-Eggeling übernimmt von Blank

Anzeige

Sie kehrt vom globalen Media-Intelligence-Unternehmen Meltwater zu POSpulse zurück, wo sie zuvor vier Jahre in führender Vertriebs- und Marketing-Position wesentliche Entwicklungsschritte mitgeprägt hat. Ab sofort verantwortet sie die strategische Geschäftsentwicklung sowie die Investorenbeziehungen und soll das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen. Die erst dreißigjährige Bergmann-Eggeling über den Wechsel: „Ich habe großen Respekt vor Dominics Leistung: Er hat es geschafft, POSpulse in einem anspruchsvollen und tradierten Markt als agilen und wichtigen Player aufzubauen und fest zu etablieren. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Geschwindigkeit und Flexibilität bei der unternehmerischen Informationsgewinnung und Marktoptimierung essenziell sind. Dies hat POSpulse geholfen, gestärkt aus der globalen Krise hervorzugehen. "

POSpulse ist ein Crowdsourcing-Marktforschungsunternehmen, das mit seiner europaweiten Community von mehr als 800.000 aktiven Konsumenten über die App Streetspotr spezifische Fragestellungen direkt am PoS (Point-of-Sale), Out-of-Home oder von zu Hause aus beantwortet. Die generierten Antworten werden in Echtzeit und geprüfter Datenqualität an den Kunden übermittelt, was schnelle Entscheidungen auf einer fundierten Datenbasis ermöglicht. Zu den Kunden gehören mehr als 300 namhafte Unternehmen u. a. Telefonica, Ströer, Unilever, Mondelēz International, Mars und Lindt.