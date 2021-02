Mayka Rams übernimmt

Mit der Übernahme der Mehrheitsanteile der Mayka Naturbackwaren GmbH durch Manuel Rams (Foto) wurde der Generationswechsel vollzogen. Nach über 40 Jahren hat sich Geschäftsführer Norbert Michel Ende 2020 in den Ruhestand verabschiedet und den Staffelstab an Manuel Rams (36, Foto) abgegeben, der bereits seit 2017 als Geschäftsführer tätig ist.

Rams soll künftig die Geschicke des Unternehmens maßgeblich prägen, wobei ihm Willi Mayer weiterhin zur Seite steht.

"Die Positionierung von Mayka als moderne Knabbermarke mit fester Verankerung in ihren langjährigen Traditionen und als Botschafterin ihrer genussorientierten Heimatregion beschreibe die angestrebte Ausrichtung", heißt es bei Mayka. Um das Wachstum der Marke sicherzustellen, liege die höchste Priorität zunächst auf dem Ausbau der Produktionskapazitäten. Eine erste Ausbaustufe wird bereits im März in Betrieb gehen, weitere Maßnahmen sind in der Planung.

Über 70 Jahre schon steht der Name Mayka für traditionelle Laugengebäckspezialitäten. Die beiden Gesellschafter Norbert Michel und der Sohn des Markengründers Willi Mayer jun. haben in den zurückliegenden Jahrzehnten die Marke zu einer festen Größe im Knabberartikelmarkt gemacht. Im Segment der Salzstangen ist Mayka inzwischen nach Marktführer Lorenz laut Nielsen die Nr. 2 Topmarke beim Umsatz in Deutschland.