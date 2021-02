Logistik: Greiwing übernimmt Speziallogister in Hamburg

Anzeige

Seit dem 1. Januar ist die Werner Bruhns Lagereigesellschaft mbH Teil des Unternehmensverbunds der Greiwing logistics for you GmbH. Damit stärkt der Logistikdienstleister mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Greven seine Präsenz im Norden Deutschlands und erweitert sein Leistungsportfolio für die Food-Branche um Services im Segment Gewürze und Trockenfrüchte. Im Hamburger Hafen stehen entsprechende Logistik-, Lager- und Handlingskapazitäten zur Verfügung, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.



„Mit der Integration des Werner Bruhns-Standortes Hamburg in unser Niederlassungsnetz bieten wir neue Spezialdienstleistungen an. Damit bieten wir unseren Kunden in der Food-Logistik jetzt ein noch größeres Portfolio. Sowohl unsere Bestandskunden als auch die Auftraggeber der Firma Bruhns können unsere vielfältigen Services in Anspruch nehmen“, sagt Jürgen Greiwing (im Bild rechts), Geschäftsführender Gesellschafter der Greiwing logistics for you GmbH. Mit dem Zukauf des Speziallogistikers bietet Greiwing nun auch die Leistungen an, auf die Bruhns-Kunden seit 70 Jahren setzen: Reinigen, Waschen, Trocknen und mechanisches Bürsten von empfindlichen Waren, Hitzebehandlungen, Entsteinen, Entmetallisieren sowie Import-, Transit- und Exportabfertigung für alle Sendungen auf dem Land-, See- und Luftweg. Für eine Vielzahl von Kunden agiert Bruhns zudem als Fiskalvertreter und erstellt Ursprungszeugnisse, Pflanzenschutz- und Veterinärzertifikate.



Am Werner Bruhns-Standort im Hamburger Hafen stehen hierfür in klimastabilen Lagerräumen und in einem Kühllager 16.000 Palettenstellplätze sowie eine Dampfentkeimungsanlage zur Verfügung. Alle 35 dort tätigen erfahrenen Bruhns-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiter beschäftigt und bereichern den Unternehmensverbund Greiwing mit ihrem fundierten Know-how in Sachen Lagerung und Handling von Gewürzen, Heilkräutern und Trockenfrüchten. Durch die Eingliederung des hanseatischen Speziallogistikers stärkt der Unternehmensverbund Greiwing seine Präsenz in der Fläche und ist mit vielfältigen Leistungen nun auch im Norden Deutschlands vertreten. Insgesamt bewirtschaftet Greiwing nun 17 Logistikstandorte deutschlandweit und einen in Belgien.