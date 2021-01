Geldfälscher: Setzen auf 10 und 20 Euro-Blüten

Fälscher widmen sich wieder häufiger den kleinen Scheinen: Im vergangenen Jahr sind deutlich mehr gefälschte 10- und 20-Euro-Banknoten in Umlauf gewesen. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden 2020 hierzulande insgesamt rund 58.800 falsche Noten im Zahlungsverkehr registriert.

Das waren zwar 6,5 Prozent mehr gefälschte Scheine – der Nennwert sank allerdings um 14,3 Prozent. Das lag vor allem an dem Zuwachs bei gefälschten Noten mit geringem Nennwert. So erreichte der Anteil der falschen Zehner und Zwanziger zusammengerechnet 46 Prozent, im Jahr 2019 waren es nur 28 Prozent. Die Bundesbank spricht zudem von einem Corona-Effekt: Im zweiten Halbjahr 2020 wurden mit rund 24.700 Stück deutlich weniger gefälschte Banknoten registriert als im ersten Halbjahr, in dem es noch 34.100 Stück waren.