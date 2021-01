Discount/Logistik: Aldi Süd schließt vier Regionalstandorte

Nach Medienberichten will Aldi Süd noch in diesem Jahr damit beginnen, vier von insgesamt 28 Regionalgesellschaften zu schließen. Dazu gehören Standorte in Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg.

Rheinland-Pfalz trifft es gleich zwei Mal. So sollen die Zentrallage in Montabaur (Westerwaldkreis) und Wittlich (Bernkastel-Wittlich) aufgelöst werden. Betroffen sind nach Medienberichten an diesen beiden Standorten etwa 380 Mitarbeiter. So soll in Wittlich bereits Ende Juni 2021 Schluss sein, für Montabaur ist das Ende für Feburar 2022 terminiert. Bis Ende 2022 werden auch die Standorte Ketsch (Baden-Württemberg/Rhein-Neckar-Kreis) und im bayerischen Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm), wo weitere knapp 300 Mitarbeiter betroffen sind. Die Filialen der Regionen sollen auf andere Standorte aufgeteilt werden. Eine angefragte Stellungnahme von Aldi Süd lag bis Redaktionsschluss nicht vor.