Moët Hennessy: Beteiligt sich an Luxuswhiskey-Hersteller WhistlePig

Moët Hennessy, der Weltmarktführer für Luxusweine und -spirituosen, freut sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben, um WhistlePig, die Nummer 1 der Destillateure in der Kategorie der Ultra-Premium- und Luxus-Roggenwhiskeys in Nordamerika (1), exklusiv an Verbraucher in ausgewählten Märkten in Europa und Asien zu bringen. Darüber hinaus erwarb Moët Hennessy im Rahmen dieser Partnerschaft eine Minderheitsbeteiligung an WhistlePig.