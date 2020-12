Rügenwalder Mühle: Lohmann erweitert Geschäftsleitung

Zukünftig verantwortet Jonas Lohmann als Mitglied der Geschäftsleitung den neu geschaffenen Gesamtbereich Personal, Digitalisierung und Business IT der Rügenwalder Mühle.

Anzeige

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler verfügt über fundierte Managementerfahrung in den Bereichen Strategie, Digitalisierung und Personalführung. Seit Herbst 2019 ist der 36-Jährige zunächst als Leiter Digital und dann als Leiter der Unternehmensstrategie beim Lebensmittelhersteller aus Bad Zwischenahn tätig. Zu seinen Aufgaben zählt dabei insbesonders die Entwicklung eines „digitalen Rückgrats“ der Rügenwalder Mühle. Zudem wird er Strukturen aufbauen und etablieren, die die erforderlichen personellen Ressourcen für weiteres Wachstum des Unternehmens sicherstellen. In seiner Funktion berichtet er an den Vorsitzenden der Geschäftleitung, Michael Hähnel.