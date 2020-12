Aldi: Neues digitales Geschäftsmodell für Großkunden

Alid Nord und Aldi Süd führen ein neues digitales Geschäftsmodell für Incentive-Lösungen für Geschäftskunden ein. In Zusammenarbeit mit dem Fullservice-Payment-Anbieter Epay und der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen realisieren die Discounter einen neuen Webshop zum Erwerb von Geschenkgutscheinen für Großkunden.

Anzeige

So können beispielsweise Großkunden von Aldi Nord und Aldi Süd im neuen Shop Gutscheine für Mitarbeiter, für Geschäftspartner oder für karitative Maßnahmen erwerben. Der Vorteil: Die Menge an Gutscheinen, die von Großkunden während eines Bestellvorgangs erworben werden kann, ist nicht limitiert. Auch Privatkunden können in dem Shop online Gutscheine bestellen, allerdings nur bis maximal 150 Euro im Monat. Laut Pressemitteilung soll der primär auf Geschäftskunden ausgerichtete Shop vor allem als Kundenbindungsinstrument dienen.