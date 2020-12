Zur Mühlen Gruppe: Will Schwarz Cranz-Werk in Neu Wulmstorf nicht

Die zu Tönnies gehörende Zur Mühlen Gruppe übernimmt zwar die Traditionsfirma Schwarz Cranz, nicht aber das Werk in Neu Wulmstorf, weil es in zu schlechtem Zustand ist, wie der NDR meldet.

Anzeige

Anfang November wurde bekannt, dass die zur Mühlen Gruppe den insolventen Wurstproduzenten Schwarz Cranz mit Sitz in Neu Wulmstorf bei Hamburg komplett übernehmen will. Nun meldet der NDR unter Berufung auf den Insolvenzverwalter, dass der Vertrag abgeändert wurde und den Standort am Stammsitz ausklammert. Grund sind demnach erhebliche technische und hygienische Mängel. Schwarz Cranz hätte für mehrere Monate wegen umfangreicher Umbauarbeiten schließen müssen. Das hätten die Kunden mutmaßlich nicht mitgemacht, hieß es. Die sonstige Übernahme von Schwarz Cranz soll davon aber nicht betroffen sein, ist zu hören. Das Bundeskartellamt soll den Kauf schon erlaubt haben. Laut dem Insolvenzverwalter werde der neue Eigentümer versuchen, einige Mitarbeiter aus Neu Wulmstorf zu übernehmen. Zudem soll eine Transfergesellschaft Personal auffangen, um die Schließung möglichst sozialverträglich zu gestalten.