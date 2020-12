Lebensmittelhersteller: Spendeninitiative für Gastronomie

Sieben Lebensmittelmarken haben sich zusammengeschlossen, um die Gastronomie mit der Aktion Weihnachtsspende statt Weihnachtsfeier zu unterstützen. „Zum zweiten Mal in diesem Jahr befinden sich Gasthöfe, Restaurants, Bistros, Cafés und Kneipen in einem existenzbedrohenden Lockdown. Während unsere Branche, vergleichsweise ‚gut‘ davongekommen ist, sieht ein Großteil der Gastronomiebetriebe seine Existenz bedroht“, sagt Michael Götz (Foto), CMO der Tiefkühlpizzamarke Gustavo Gusto, Initiator der Spendenaktion.

An der Kampagne #Lokalrunde beteiligen sich bislang Followfood, Frosta, Gustavo Gusto, Little Lunch, Lycka, Ritter Sport und Rügenwalder Mühle. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich weitere Unternehmen, Händler bzw. Marken noch anschließen werden. Jürg Knoll, Founder followfood: "Das Fatale an der aktuellen Situation ist, dass sie viele unverschuldete Verlierer erzeugt. Eine uns verwandte Branche, nämlich die Gastronomie, gehört leider dazu. Zusammen mit den beteiligten Lebensmittelmarken wollen wir unseren Freunden in Restaurants und Gaststätten zurufen: Gebt nicht auf! Aber wir wollen nicht nur Worte folgen lassen, sondern auch Taten." Sebastian Bernbacher, Marketing Director Frosta AG: „Wir sind bisher ganz gut durch die Corona-Krise gekommen. Das lässt uns mit leiser Zuversicht und mit viel Demut auf das neue Jahr blicken. Der Gastronomie geht es da ganz anders. Da schlägt die Krise voll durch und das zum schlechtesten Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann.“ Daniel Gibisch, Gründer & Geschäftsführer von Little Lunch: "Besondere Zeiten erfordern besonders starken Zusammenhalt. Wir freuen uns, Teil dieser Kampagne zu sein und möchten damit den Gastronomie-Betrieben das Durchhalten etwas erleichtern – gemeinsam mit Gustavo Gusto und hoffentlich vielen weiteren Partnern." "Die soziale Mission ist seit Gründung in uns, daher ist es eine Ehrensache für uns, bei #lokalrunde mit dabei zu sein“, betont Jan Plambeck, Geschäftsführer der Purefood GmbH (lycka). Malte Dammann, Geschäftsführer Vermarktung Ritter Sport zu der Aktion: "Etwas Durchhalte-Vermögen spenden! Da darf Ritter Sport als Energiespender mit Haltung natürlich nicht fehlen. Tolle Aktion – wir sind dabei!