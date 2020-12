Bauernproteste: Traktoren blockieren wieder Zentrallager

Anzeige

Landwirte haben in mehreren Bundesländern Zentrallager von Discountern blockiert. In Niedersachsen meldete die Polizei an mindestens acht Standorten über das Bundesland verteilt Blockadeaktionen mit teils bis zu 200 Treckern. Zeitweise waren Zu- und Ausfahrten für den Lieferverkehr nicht mehr passierbar. Im nordrhein-westfälischen Greven (Kreis Steinfurt) blockierten etwa 50 Traktoren das Aldi-Zentrallager.

Gestern hatte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zu einer Gesprächsrunde zur wirtschaftlichen Situation der Landwirte geladen. Anwesend waren Vertreter von Aldi Nord, Lidl Deutschland und Edeka sowie Vertreter von landwirtschaftlichen Berufsverbänden, niedersächsischen Molkereien und Experten der Landwirtschaftskammer. Das Treffen war aber ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen.

Das Gespräch sei wenig in die Tiefe gegangen. Es habe keine Zusagen für Nothilfen gegeben, und auch keine Perspektive, wie es langfristig weitergehen solle, zeigte sich Ottmar Ilchmann, Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Niedersachsen, enttäuscht. Nach Vorstellung der AbL sollte der Einzelhandel als ersten Schritt Aufschläge zwecks fairer Erzeugerpreise für alle Milch- und Fleischprodukte vornehmen. Die Mehrerlöse sollten weitergegeben werden, so dass die Landwirte davon profitieren. In vier Wochen will Otte-Kinast erneut zu einem Gespräch einladen. Dann solle es konkrete Lösungskonzepte geben, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Bereits vergangene Woche hatten Landwirte die Lager von Discountern blockiert, um gegen die Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels zu protestieren. Auslöser der Wut der Landwirte war ein Brief der großen deutschen Handelsketten an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Darin hatten sich die Topmanager der Konzerne Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) über Äußerungen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beschwert. Die CDU-Politikerin hatte einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, mit dem Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor dem Preisdruck der Handelsriesen geschützt werden sollen und von teils unfairen Bedingungen gesprochen. Klöckner habe ein Zerrbild der Handelsunternehmen gezeichnet, klagten die Supermarkt-Ketten.