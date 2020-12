Rewe: Sieben neue Standorte gekauft

Die Rewe Group hat soeben von einem Investor sieben etablierte Einzelhandelsstandorte für einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag erworben. Die Gesamtverkaufsfläche der Märkte in Velbert, Schwerte, Delligsen und Gotha (REWE) sowie in Sachsenhagen, Töging und Tönisvorst (PENNY) liegt bei rund 12.000 Quadratmeter.

Mit der Transkation untermauert die Rewe Group ihre Strategie, entweder Standorte, für die es keine Projektpartner gibt, in Eigenregie zu entwickeln oder aber als direkter Käufer zukunftsfähiger Standorte aufzutreten. "Bei neuen Flächen agieren wir unverändert in erster Linie als Mieter. Bereits seit mehreren Jahren sehen wir aber auch in der Eigenentwicklung und vor allem dem direkten Eigenerwerb ein probates Mittel, potentialstarke Standorte für die Zukunft abzusichern", so Stephan Koof, Leiter Expansion/Immobilienmanagement REWE und Penny National.